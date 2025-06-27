Глава Серпухова посетил Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН

Экскурсию по одному из ключевых научных учреждений Пущина провели для главы городского округа Серпухов Алексея Шимко. Также на встрече обсудили развитие наукограда.

Институт является старейшим в Пущинском научном центре. Это мультидисциплинарное учреждение, в нем хранят фундаментальные наработки.

«Осмотрел приборный парк, ознакомился с работой лабораторий. В коллективе трудится много молодых перспективных специалистов. Это радует», — отметил Алексей Шимко.

Кроме того, на встрече с руководством Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии Наук обсудили вопросы привлечения новых кадров и создания опытно-производственной площадки полного цикла на базе наукограда.

По словам главы муниципалитета, главное условие для всех разработок — они должны иметь практическое применение в жизни.