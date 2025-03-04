Глава Серпухова посетил Институт инженерной физики и технопарк

В муниципалитете активно формируется особая экономическая зона. Временно исполняющий полномочия главы Серпухова Алексей Шимко побывал с визитом в Институте инженерной физики.

Президент учреждения Алексей Царьков рассказал о работе восьми резидентов «ТехноИнноватики». Фармацевтический кластер компании «Алурон» разрабатывает уникальные препараты, а предприятие, производящее спецодежду, создает не только функциональные, но и стильные изделия. Особенно впечатляют их системы пожаротушения на основе микрокапсулированных газов.

Среди передовых разработок института выделяются лекарственный препарат «Тамерон» и нанопоровый секвенатор «Нанопорус», которые могут изменить подход к медицине и науке.

Алексей Шимко также обсудил с руководством института планы по развитию технопарка и его производственных комплексов.

В прошлом году в Серпухове был организован научно-технический совет, который уже активно работает над новыми инициативами. Одной из ключевых задач является создание Серпуховского научно-технологического университета «Интеграция», который станет центром притяжения для молодых ученых и предпринимателей.