Глава Серпухова посетил главный офис Института инженерной физики в Серпухове

Более 30 лет институт лидирует среди крупнейших инновационных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Руководитель муниципалитета Алексей Шимко и президент Института инженерной физики Алексей Царьков обсудили разработки организации, которые не имеют аналогов во всем мире.

В Институте инженерной физики трудятся около 1500 специалистов, среди них 28 докторов наук, свыше сотни кандидатов наук, порядка 30 профессоров, 90 доцентов, пять лауреатов государственных премий Советского Союза и России, а также молодые специалисты.

На встрече обсудили планы и проекты, которые администрация городского округа Серпухов и институт совместно реализуют. В их числе — создание системы «Электронный город» на основе мультисервисной телекоммуникационной сети института для широкополосного доступа в интернет и обеспечения IP телефонии. За прошлый год к ней подключили 62 новых населенных пункта в Московской, Калужской и Тульской областях.

Также рассмотрели дальнейшие планы по развитию и внедрению в Серпухове инновационной комплексной системы охраны и видеомониторинга. По словам Алексея Шимко, Институт инженерной физики по программе «Безопасный регион» устанавливает камеры видеонаблюдения на подъездах и внутри них.

«Это способствует поддержанию общественного порядка в городском округе», — отметил руководитель муниципалитета.