Глава Серпухова посетил аварийно-спасательную службу «Юпитер»

Глава Серпухова Алексей Шимко с рабочим визитом посетил аварийно-спасательную службу «Юпитер». Предприятие является центральным звеном, круглосуточно обеспечивающим безопасность и оперативное реагирование в городском округе.

Глава муниципалитета ознакомился со структурными подразделениями: поисково-спасательным отрядом — основой оперативного реагирования; единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС), координирующей действия всех экстренных служб; центром обработки вызовов «112», принимающим 600-800 обращений за дежурные сутки; курсами гражданской обороны, где только в этом году было подготовлено 152 специалиста.

Материально-техническая база предприятия включает четыре аварийно-спасательные машины, автомобили повышенной проходимости, спецтранспорт, пять надувных лодок, тренировочную башню, прицепы для перевозки оборудования.

Под руководством Андрея Павлова в АСС «Юпитер» трудятся 78 специалистов, в числе которых: 33 аттестованных спасателя, 20 диспетчеров системы «112», пожарные, водолазы, медработники.

В рамках встречи участники также обсудили дальнейшее взаимодействие и планы по развитию службы на следующий год.

«Главные задачи предприятия — предупредить, оперативно отреагировать и ликвидировать. Это настоящий щит округа и гарант спокойной жизни населения», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

