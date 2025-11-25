Глава Серпухова посетил аварийно-спасательную службу «Юпитер»

Глава Серпухова Алексей Шимко с рабочим визитом посетил аварийно-спасательную службу «Юпитер». Предприятие является центральным звеном, круглосуточно обеспечивающим безопасность и оперативное реагирование в городском округе.

Глава муниципалитета ознакомился со структурными подразделениями: поисково-спасательным отрядом — основой оперативного реагирования; единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС), координирующей действия всех экстренных служб; центром обработки вызовов «112», принимающим 600-800 обращений за дежурные сутки; курсами гражданской обороны, где только в этом году было подготовлено 152 специалиста.

Материально-техническая база предприятия включает четыре аварийно-спасательные машины, автомобили повышенной проходимости, спецтранспорт, пять надувных лодок, тренировочную башню, прицепы для перевозки оборудования.