Глава Серпухова побывал на местном фасовочном предприятии

Экскурсию на местное производство по фасовке листового и пакетированного чая организовали для главы городского округа Серпухов Алексея Шимко. С руководством компании он обсудил перспективы развития предприятия.

Компания работает уже 25 лет и является одним из ведущих предприятий чайной отрасли России. В этом году предприятие было удостоено награды «Лучший Производитель СТМ» в категории «Продовольственные товары».

С работой производства Алексея Шимко познакомили советник генерального директора Александр Ляпустин и директор по общим вопросам Василий Меченко. Ему продемонстрировали парк из 28 высокоскоростных фасовочных машин, производственную площадку размером семь тысяч квадратных метров, а также складской комплекс в 12 тысяч квадратных метров.

За год компания увеличила выпуск конвертной продукции, сохранила спрос на листовые сорта чая и подарочные наборы. Сейчас на предприятии трудятся 220 специалистов.