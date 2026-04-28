Глава Серпухова поблагодарил участников всероссийского субботника

На еженедельном совещании с губернатором 27 апреля обсудили трансформацию управления, итоги субботника и состояние контейнерных площадок. Глава округа Алексей Шимко подвел итоги работы.

В муниципалитете внедряют 13 базовых проектов трансформации: семь из них уже работают в полную силу, еще шесть проходят тестирование. Среди цифровых новшеств — проект «Яндекс Нейроюрист», который будет анализировать изменения в законах, готовить документы и предлагать правки. Это повысит эффективность юридической работы. Также утверждена оптимизация структуры территориального управления.

В минувшие выходные силами «Комбината благоустройства» и активных жителей покрасили остановки и бордюры, убрали территории и побелили деревья. Алексей Шимко поблагодарил коллективы организаций и неравнодушных граждан за участие.

В округе насчитывается 734 контейнерные площадки. Управляющие компании отвечают за 227 мусороприемных камер и 47 стационарных площадок, «Комбинат благоустройства» обслуживает еще 460. Задействовано 19 единиц техники. Для контроля за порядком установили 144 камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион». Системная работа по модернизации инфраструктуры продолжается.