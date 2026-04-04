Глава Серпухова осмотрел новое медоборудование в поликлинике № 7

Учреждение открыто недавно, но уже стало показательным шагом в развитии здравоохранения округа. В поликлинике ввели в эксплуатацию денситометр — оборудование для измерения плотности костной ткани. Также здесь работают аппараты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, мамограф, флюорограф и рентгеновский аппарат.

Жителям больше не нужно тратить время и средства на поездки в другие города. Вся необходимая диагностика теперь есть в Серпухове, что ускоряет постановку диагноза и начало лечения. Ежедневно за одну смену в поликлинике принимают до 700 пациентов.

Администрация проработает возможность создать новые автобусные маршруты для улучшения транспортной доступности поликлиники — без пересадок, чтобы добираться до учреждения было просто и комфортно.