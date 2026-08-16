Глава Серпухова обсудил с жителями проблемы с полотенцесушителями

В Протвино определили дальнейший порядок решения проблемы с полотенцесушителями в многоквартирных домах. После обследования 28 домов специалисты разделили их на три категории и разработали для каждой отдельный вариант решения.

14 августа по инициативе главы муниципалитета Алексея Шимко состоялась расширенная встреча с жителями, посвященная работе полотенцесушителей.

Предварительное обследование провели в 28 многоквартирных домах. По результатам осмотров здания разделили на три категории: дома с подвалами, дома без подвалов и дома концевой группы.

Для технически готовых домов специалисты разработали схему учета тепловой энергии, используемой для отопления и горячего водоснабжения. Сейчас соответствующие решения согласовываются с ресурсоснабжающей организацией.

После утверждения схемы ресурсоснабжающая организация передаст необходимые данные для корректного начисления платы за горячее водоснабжение. После решения всех технических и организационных вопросов полотенцесушители можно будет запустить в межотопительный период.

При этом жители будут платить только за фактически потребленную тепловую энергию на горячее водоснабжение. Применение средних нормативов и начисление платы за непотребленную энергию не предусмотрено.

Для домов концевой группы такой способ учета неприменим. Поэтому по этим адресам совместно с управляющей организацией планируется провести общие собрания собственников, чтобы включить здания в краткосрочный план капитального ремонта на 2027–2028 годы.

В рамках капремонта предполагается полностью реконструировать системы отопления и горячего водоснабжения. Для принятия решения собственникам необходимо обеспечить кворум в две трети голосов.

Жителям также разъяснили порядок проведения и финансирования капитального ремонта. Дома, которые не вошли в перечень концевых, планируется включать в программу поэтапно, в последующие периоды.

При капитальном ремонте внутренних систем отопления и горячего водоснабжения предусмотрен переход домов на закрытую систему ГВС. Также планируется установка индивидуальных тепловых пунктов и систем погодного регулирования.