Глава Серпухова обсудил с жителями обустройство пешеходной зоны

6 июля глава муниципалитета Алексей Шимко совместно с депутатами окружного Совета Марией Арсеньевой и Николаем Пушкиным провел встречу с жителями, посвященную строительству тротуара вблизи детского сада № 51 «Центр детства». Необходимость обустройства пешеходной дорожки обусловлена ежедневным посещением учреждения около 350 воспитанниками, а также использованием данного маршрута школьниками, родителями с колясками и жителями микрорайона Ивановские Дворики, которые в настоящее время вынуждены передвигаться по проезжей части.

В ходе встречи рассмотрен проект пешеходной дорожки, которая будет проложена вдоль автомобильной дороги с оборудованием защитного ограждения при максимальном сохранении зеленых насаждений. По обращению жителей принято решение о демонтаже существующего металлического ограждения и его переносе по границе нового тротуара.

По итогам обсуждения глава муниципалитета поручил взять на особый контроль восстановление благоустройства после проведения земляных работ, качество дорожных работ, включая расширение проезда для обеспечения беспрепятственного движения коммунальной техники. В числе дальнейших шагов — рассмотрение на комиссии по безопасности дорожного движения вопроса об организации пешеходного перехода к жилому комплексу «Скрылья», а также усиление контроля за содержанием придомовых территорий и подготовкой многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду.