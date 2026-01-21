Глава Серпухова обсудил с медиками итоги года и планы на 2026-й

21 января в Серпухове прошло совещание с участием главы округа Алексея Шимко и руководителей сферы здравоохранения. Участники подвели итоги 2025 года и обсудили приоритетные задачи на 2026 год.

В прошлом году в округе открыли новый детский стационар на 15 коек по адресу: улица Форсса, дом 3. До февраля планируется запуск кабинета МРТ на базе новой поликлиники.

Медицинские учреждения получили 58 единиц современного оборудования, что позволило обновить материально-техническую базу. В систему здравоохранения округа за год привлекли 86 новых специалистов.

Для поддержки кадров десяти врачам выплатили по 100 тысяч рублей при трудоустройстве. Кроме того, медикам выделили три служебные квартиры и восемь земельных участков.

С нового года компенсацию найма жилья для медицинских работников увеличили до 25 тысяч рублей. Стипендии для студентов, обучающихся по целевому направлению, выросли втрое.

Алексей Шимко поблагодарил участников встречи за конструктивный диалог и отметил, что все озвученные инициативы будут проработаны. Он подчеркнул, что работа по привлечению кадров, обновлению технической базы и развитию медицинской инфраструктуры продолжится.