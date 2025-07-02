Глава Серпухова наградил лучших выпускников округа

Награждение выдающихся школьников округа прошло во Дворце культуры «Россия» в Серпухове. Их поздравили народные избранники и представители администрации муниципалитета.

В этот день чествовали победителей Всероссийской олимпиады школьников, медалистов, а также выпускников, которые набрали максимальные баллы на Едином госэкзамене. Награды им вручили глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и депутат Государственной думы Александр Коган.

«Удачи в поступлении и реализации самых амбициозных планов. Помните, наш наукоград всегда ждет вас среди своих лучших специалистов. Вперед к новым вершинам», — сказал Алексей Шимко.

100 баллов на ЕГЭ в этом году заработали 14 выпускников округа. Им вручили благодарственные письма и подарки.

«Для меня была большая честь лично поздравить ребят, покоривших вершину знаний. Значение таких побед трудно переоценить — они открывают двери в лучшие вузы страны и задают высокую планку для будущих поколений», — добавил Александр Коган.