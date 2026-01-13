Глава Серпухова лично проконтролировал уборку снега в городе

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел рабочий объезд территорий вместе с руководителями профильных служб. Основной целью инспекции стал мониторинг хода зимней уборки и оценки состояния ключевых объектов инфраструктуры.

В ходе объезда были проверены несколько локаций. На железнодорожной станции и новом мостовом переходе выявлено неудовлетворительное состояние лифтового оборудования, что создает трудности для пожилых людей и родителей с колясками. Глава муниципалитета дал поручение провести срочную диагностику и устранить неисправности.

На Площади Ленина работы по уборке снега признаны удовлетворительными, персонал находится на местах. На территории Серпуховской больницы отмечены недочеты в очистке кровель — дано указание ускорить эти работы. Особое внимание было уделено подъездам к больнице им. Семашко и ЦРБ.

По поручению Алексея Шимко в ближайшие дни начнется заливка катка на Октябрьской улице для зимнего отдыха горожан. На рынке на улице Чернышевского выявлено неполное исполнение обязанностей по уборке прилегающих территорий со стороны владельцев торговых точек — в отношении нарушителей будут применены меры административного воздействия.

В микрорайоне Ивановские дворики обнаружена переполненная контейнерная площадка, требующая срочной уборки. Отмечено, что неправильная парковка автомобилей серьезно затрудняет работу коммунальных служб.

«Комфорт и безопасность жителей — базовый приоритет. Все отмеченные замечания взяты на контроль. Работа по ним будет проведена в установленные сроки», — подчеркнул Алексей Шимко.



