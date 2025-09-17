Глава Серпухова и городской прокурор провели личный прием жителей

Руководитель муниципалитета Алексей Шимко вместе с городским прокурором Виталием Хрипуновым провели очередной личный прием населения. Жители обращались с проблемами, касающимися содержаний территорий, вывоза мусора и другими важными вопросами.

Семейная пара пожаловалась на трудности с вывозом бытовых отходов в СНТ «Сигнал» из-за отсутствия подъездных путей. Спецтехника не может проехать из-за ограничений, связанных с высотой моста вблизи поселка Шарапова-Охота.

Глава Серпухова сообщил, что проведет совещание с профильными специалистами, в том числе с компанией «МСК-НТ», чтобы найти практическое решение этой задачи и наладить регулярный вывоз отходов.

Жительница многоквартирного дома на улице Захаркина обратилась по вопросу работы вентиляции в подвале, а также содержания прилегающей к дому территории. Управляющей компании поручили разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Администрация городского округа держит этот вопрос на контроле.