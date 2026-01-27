Глава Серпухова и депутаты поздравили ветеранов-блокадников

Встречи с жителями округа, пережившими блокаду Ленинграда, прошли 27 января. От имени губернатора Подмосковья им передали поздравительные адреса и подарки.

Глава Серпухова Алексей Шимко, его заместители и депутаты окружного Совета встретились с ветеранами, пережившими блокаду Ленинграда. Памятные встречи состоялись 27 января, в день полного освобождения города.

Блокадникам передали поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также подарки от муниципалитета, Совета депутатов и движения «Здоровое Отечество». Ветераны делились воспоминаниями о жизни в осажденном городе.

Ленинград находился в кольце блокады 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время жители столкнулись с голодом, когда суточная норма хлеба опускалась до 125 граммов, морозами до минус 30 градусов, бомбежками и артиллерийскими обстрелами.