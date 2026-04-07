Глава Серпухова доложил губернатору Подмосковья о развитии городской инфраструктуры

Алексей Шимко принял участие в еженедельном совещании в формате ВКС под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ключевыми темами повестки стали вопросы благоустройства общественных пространств, состояние дорожной сети и модернизация системы теплоснабжения муниципалитета.

В округе продолжается активная работа по созданию современных зон отдыха. В стадии проектирования находятся 4 объекта, еще на 3 в ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы. Особое внимание уделяется развитию детской инфраструктуры: в текущем году запланировано обустройство игровых площадок на 11 территориях. В список приоритетных объектов вошли сквер Мирабель в Протвино, пешеходная зона в поселке Большевик и сквер на улице Крюкова. Также в планах администрации — проектирование набережной реки Нара и сквера под Соборной горой, благоустройство площадей Владимира Храброго и Славы в Серпухове.

Параллельно в округе реализуется программа «Светлый город»: специалисты устанавливают 36 щитов управления уличным освещением и заменяют 1 150 устаревших светильников на современные энергоэффективные аналоги.

Состояние дорожного полотна остается на особом контроле руководства муниципалитета. С начала года силами профильных служб устранено 1 166 дефектов покрытия в рамках ямочного ремонта. Для содержания дорожной сети, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, а также детских и спортивных площадок задействована 151 единица специализированной техники. Работа ведется ежедневно.

На территории муниципалитета функционирует 70 котельных. В рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» реализуется шесть мероприятий на двух ключевых объектах. Комплекс проводимых работ направлен на повышение надежности и эффективности теплосетей, что необходимо для стабильного прохождения отопительных периодов и качественного коммунального обслуживания населения.