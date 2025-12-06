Глава Серпухова Алексей Шимко проверил ремонт школы № 8
Глава Серпухова Алексей Шимко вместе с депутатом Мособлдумы Татьяной Карзубовой и депутатом окружного Совета Вячеславом Ореховым 5 декабря посетили школу № 8, чтобы оценить результаты масштабных ремонтных работ, завершенных в учреждении. Одним из ключевых изменений стало создание нового спортивного ядра, что особенно важно для школы, где обучаются 343 школьника и 22 дошкольника, включая детей с интеллектуальными нарушениями.
Работы начались в августе и были выполнены в полном объеме. В их рамках проведены: выравнивание и планировка грунта, замена асфальтового покрытия, устройство решетчатого основания с укладкой резинового покрытия и разметкой, установка универсальной спортивной площадки с игровой зоной и малыми архитектурными формами и монтаж освещения по периметру площадки.
Спортивное ядро полностью адаптировано для проведения соревнований различного уровня, что создает новые возможности для учащихся.
Кроме того, в школе была отремонтирована учебная мастерская для уроков технологии по профилям дерево- и металлообработки, в которую было закуплено новое оборудование. Это соответствует программе профильного трудового обучения для мальчиков 5-9 классов.
Ранее в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в учреждении были оборудованы мастерские швейного дела, цветоводства и декоративного садоводства, а также гончарная мастерская.
Все эти изменения направлены на создание современных и безопасных условий для обучения, что является важным вкладом в комплексное развитие детей.
Напомним, в 2025 году в образовательных учреждениях городского округа был выполнен значительный объем текущих ремонтных работ на сумму 113 миллионов рублей из муниципального бюджета, охватив все учебные заведения, которые давно не обновлялись. Коррекционная школа № 8 стала одним из объектов, получивших долгожданное обновление.