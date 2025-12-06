Глава Серпухова Алексей Шимко проверил ремонт школы № 8

Глава Серпухова Алексей Шимко вместе с депутатом Мособлдумы Татьяной Карзубовой и депутатом окружного Совета Вячеславом Ореховым 5 декабря посетили школу № 8, чтобы оценить результаты масштабных ремонтных работ, завершенных в учреждении. Одним из ключевых изменений стало создание нового спортивного ядра, что особенно важно для школы, где обучаются 343 школьника и 22 дошкольника, включая детей с интеллектуальными нарушениями.

Работы начались в августе и были выполнены в полном объеме. В их рамках проведены: выравнивание и планировка грунта, замена асфальтового покрытия, устройство решетчатого основания с укладкой резинового покрытия и разметкой, установка универсальной спортивной площадки с игровой зоной и малыми архитектурными формами и монтаж освещения по периметру площадки.

Спортивное ядро полностью адаптировано для проведения соревнований различного уровня, что создает новые возможности для учащихся.