Глава Серпухова Алексей Шимко проверил капитальный ремонт в пяти школах

Глава Серпухова Алексей Шимко посетил школы, где в этом году проводят капитальный ремонт. Всего руководитель муниципалитета осмотреть пять учебных заведений.

В школе № 1 специалисты выполняют фасадные и внутренние отделочные работы. Помимо этого, там начали благоустраивать близлежащую территорию. На стройплощадке трудятся 80 человек, для работ задействовали четыре машины спецтехники. В школе № 2 фасад уже обновили, сейчас там завершают прокладку коммуникаций и благоустройство территории. Учебное заведение реконструируют 67 строителей.

Рабочие завершили демонтаж в школе № 6, также там выполнили стяжку и установили перегородки. Специалисты продолжают выполнять обновление крыши, фасадные, штукатурные и общестроительные работы. На объекте трудятся 39 строителей. В школе № 17 52 специалиста продолжают реконструировать кровлю и фасад. Также там выполняют общестроительные работы. А в школе № 9 заканчивают обновлять крышу. Сейчас там проводят общестроительные работы, завершают предчистовую отделку. Здание реконструируют 59 человек.

«Темпы работ хорошие, держу сроки капитального ремонта на личном контроле», — отметил руководитель муниципалитета.