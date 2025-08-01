Глава Серпухова Алексей Шимко проверил капитальный ремонт 5 школ

Реконструкцию учебных заведений проводят благодаря программе «Школа современного образования» партии «Единая Россия» по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Вместе с руководителем муниципалитета на проверку выехали депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, а также депутаты Совета депутатов городского округа Серпухов Вячеслав Орехов и Надежда Еремина.

Обновление школы № 1 достигло 85%. Специалисты завершают там штукатурные, кровельные и инженерные работы. Школу № 2 отремонтировали на 92%, там уже выполнили демонтажные работы и установили окна.

Готовность капитального ремонта школы № 6 составила 72%. Рабочие завершили там демонтаж, выполнили стяжку пола, установили внутренние перегородки. Реконструкция школы № 17 готова на 90%. Строители выполняют там чистовую отделку помещений, благоустройство территории вблизи здания, а также проводят фасадные работы. В учебное заведение в ближайшее время привезут оборудование.

В школе № 9 завершили демонтаж, сейчас проводят общестроительные и фасадные работы, выполняют чистовую отделку и благоустройство территории. Готовность ремонта там оценили в 75%.

Все обновленные учебные заведения заработают уже осенью. Реконструкция школ проходит по утвержденному графику. Администрация Серпухова постоянно контролирует процесс выполнения работ.