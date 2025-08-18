Глава Серпухова Алексей Шимко провел личный прием жителей

Вместе с руководителем муниципалитета на вопросы жителей округа отвечал первый заместитель Серпуховского городского прокурора Максим Бодяев. На встрече обсудили капитальный ремонт домов, качество содержания подъездов и возможность реконструкции торговой точки на улице Ворошилова.

В чат Алексея Шимко поступил вопрос от жителей, касающийся состояния дома № 8/10 по улице Ленинского Комсомола. Горожане интересовались возможностью проведения там капитального ремонта. Руководитель муниципалитета отметил, что для решения этого вопроса необходима официальная оценка состояния здания, которую должны дать специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. После этого можно разработать подробный план действий.

На встрече рассмотрели также обращение по поводу подготовки дома № 160 на Центральной улице к отопительному сезону, содержания подъезда и канализационной системы. Все замечания оперативно устранят, а подготовку дома к зиме выполнят до 15 сентября.

Помимо этого, собравшиеся обсудили перспективу реконструкции торгового объекта, расположенного в доме № 74 на улице Ворошилова. Владельцы магазина уже представили эскизы и концепцию будущего проекта. Сейчас основная задача — оформление разрешительной документации в строгом соответствии с законодательством.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.