Глава Серпухова Алексей Шимко поздравил участника СВО с рождением сына

В семье военнослужащего Александра 19 июня родился сын Алексей — четвертый ребенок. Глава Серпухова Алексей Шимко, представители Единого центра поддержки участников СВО и партии «Единая Россия» поздравили его с важным событием.

Александр в 2022 году отправился в зону проведения специальной военной операции. Он был ранен. За заслуги награжден орденом Мужества. Дома военнослужащего ждали супруга Юлия и дети Арсений, Илья и Алина.

Участник СВО поддерживает связь с Единым центром поддержки. Они быстро выполняют его просьбы.

«Понимаем, что этим женщинам тяжелее всех морально. Центр поддержки выполняет все просьбы: дать быстренько справку, чтобы супруга отпустили домой к новорожденному, фотографируем мужьям детишек, чтобы показать ребенка в первые минуты жизни. Женщины чувствуют, что несмотря на то, что муж защищает интересы Родины, они здесь не одни. Поздравляю нашего героя и его семью с рождением сына. Пусть маленький Леша растет здоровым, счастливым и окруженным заботой», — сказал Алексей Шимко.