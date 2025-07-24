Глава Серпухова Алексей Шимко посетил завод по производству светильников

ООО «Техносервис» основали в Серпухове в 2018 году, сейчас там работают 540 человек. Осветительное оборудование, которое изготавливают на заводе, применяют в офисах, торговых центрах, автосалонах, парках, на уличных фонарях, в жилых комплексах и бизнес-центрах по всей России. Ежемесячный объем производства составляет 230 тысяч светильников, а годовой — 2,8 миллионов.

В 2023 году в рамках инвестиционного проекта реконструировали производственное здание общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. А в 2024 году на заводе запустили высокоэффективный оптоволоконный станок лазерной резки с функцией резки трубы, сменным столом и защитной кабиной. Благодаря этому значительно увеличились объемы производства.

«Сейчас на территории завода строят новое складское помещение площадью три тысячи квадратных метров. Завершат работы весной 2026 года», — рассказал Алексей Шимко.

Руководитель муниципалитета отметил, что предприятие сотрудничает с Серпуховским и Губернским колледжами, а также с Чеховским техникумом и привлекает молодых специалистов на практику. Сейчас на заводе трудятся порядка 40 выпускников и студентов.