Глава Серпухова Алексей Шимко посетил Курчатовский институт в Протвине

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко с рабочим визитом посетил Институт физики высоких энергий имени А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в Протвине. Он обсудил реализацию проектов научно-технической программы синхротронных исследований.

В состав делегации также вошли директор института Валерий Песенко, главный инженер Александр Брагин и заместитель директора по финансово-экономическим вопросам Валентина Лыточкина. Вместе они обсудили проекты, которые осуществляются в Курчатовском центре на технической площадке ИФВЭ: «Ядерная медицина», проект по типовому комплексу ионной лучевой терапии, проект фундаментальных исследований «ОМЕГА» и проект «Сила», в рамках которого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве в 2023 году.

Делегаты также рассмотрели вопрос о развитии инфраструктуры учреждения.

Отметим, Институт физики высоких энергий имени А. А. Логунова создан в 1963 году, а в 1994 ему присвоили статус Государственного научного центра России. В 2008 году он вошел в состав НИЦ «Курчатовский институт». В учреждении работают 1308 человек, в том числе 93 имеют ученую степень кандидата, а 49 — доктора наук.