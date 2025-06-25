Глава Серпухова Алексей Шимко осмотрел задние дома культуры в селе Липицы

Вместе с депутатом окружного Совета Владимиром Волковым глава Серпухова Алексей Шимко посетил село Липицы. Он осмотрел здание Центрального сельского дома культуры, чтобы оценить объем работ — в следующем году там запланировали ремонт.

Здание дома культуры площадью 3300 квадратных метров 1982 года постройки вмещает спортивный центр «Надежда» и библиотеку. Благодаря региональной программе «Сельский дом культуры» в следующем году там проведут ремонт. Специалисты обновят входную группу, гардеробную, фойе второго этажа, кабинеты для занятий творчеством. Помимо этого, там заменят отопительную сеть.

Отметим, что Липицкий Центральный сельский дом культуры пользуется популярностью у местных жителей. Здесь работают 14 клубных формирования, которые посещают 240 воспитанников. В сельском доме культуры много лет проводят региональные танцевальные и вокальные конкурсы, а также мероприятия всероссийского уровня. В спортивном центре «Надежда» в 2024 году выполнили ремонт.

«Сейчас помещение не эксплуатируют, там проводят проектные работы по установке пожарной сигнализации. Посетил и Липицкую школу имени Евгения Тарасова, где в сентябре стартует капитальный ремонт», — рассказал Алексей Шимко.