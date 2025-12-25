Глава Серпухова Алексей Шимко исполнил мечту мальчика из многодетной семьи

Глава Серпухова Алексей Шимко принял участие в акции «Елка желаний». Он исполнил мечту Саше Марейчеву из многодетной семьи. В подарок мальчик получил хоккейную клюшку с автографом Владислава Третьяка.

«Мне выпала возможность исполнить мечту мальчика. Передал Саше клюшку с автографом Третьяка. Верю, что она станет для него хорошим талисманом. Саша рассказал, как планирует провести каникулы. Обсудили также развитие зимних видов спорта в Серпухове — для этого в округе работают катки и ледовые площадки», — рассказал Алексей Шимко.

По традиции в акции участвуют ребята, которые остались без попечения родителей, а также дети участников СВО, инвалиды и переселенцы из приграничных территорий.

За семь лет к инициативе присоединились около 120 тысяч человек, которые исполнили почти 320 тысяч желаний.