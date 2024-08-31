Глава Серпухова Никитенко вручил семье из Протвина школьные принадлежности

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, его заместитель Татьяна Орлова и муниципальные депутаты вручили многодетной семье из Протвина наборы канцелярии. Акция «Собери ребенка в школу» — инициатива партии «Единая Россия».

Школьные наборы вручили брату и сестре Ангелине и Мише из Протвина. В ранцах есть все необходимое для успешной учебы.

Миша идет в первый класс протвинского лицея. Он любит спорт и мечтает заниматься боксом, когда подрастет. Ангелина, несмотря на трудности, любит учиться. Младшие дети — пятилетняя Ира и двухлетний Андрей остались дома помогать отцу по хозяйству.

«Поручил помочь в решении вопроса с коляской для Ангелины, чтобы для передвижения не было никаких проблем», — отметил глава Серпухова Сергей Николаевич Никитенко.

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