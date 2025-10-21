Глава Сергиево-Посадского округа проверила работу офтальмологического отделения

Офтальмологическое отделение ранее располагалось в Сергиево-Посадской поликлинике, а теперь его разместили в новой Елизаветинской больнице, которую построили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева . Глава округа Оксана Ероханова встретилась с врачами и проверила работу центра.

В новых стенах провели уже 1300 операций.

«Пациентов ожидает современное и комфортабельное отделение, оснащенное новейшим диагностическим оборудованием и новой операционной. Переезд обеспечит более высокий уровень офтальмологической помощи жителям района. Просторные помещения и современное оснащение позволят специалистам оказывать качественные медицинские услуги в комфортных условиях», — рассказала заведующая отделением Анастасия Натарова.

В офтальмологическом отделении лечат катаракту, глаукому, возрастные изменения сетчатки и диабетической ретинопатии. Спектр услуг включает использование лазерного аппарата. Отделение одновременно вмещает до 20 человек. Главные преимущества по мнению пациентов — высококлассные специалисты и современное оборудование.

«Очень приятно, что такая высокая оценка нашим врачам, специалистам. Самое главное, это очень замечательно, что такие операции теперь делают у нас — не нужно ехать ни в Москву, ни в Ярославль. Это можно сделать бесплатно, у нас, в больнице в городе Хотьково», — сказала Оксана Ероханова, глава Сергиево-Посадского городского округа.

Глава округа Оксана Ероханова отметила, что развитие здравоохранения в муниципалитете не заканчивается. Вскоре начнут капитально ремонтировать больницу.

«Мы понимаем, что это будет небыстро, это будет 2026–2027 годы, а может быть даже захватим немного и 2028 год, потому что большое здание, очень много переделок. При капремонте практически остаются только голые стены, все оборудуется заново. Мы рассчитываем на такой же уровень, а может быть и лучше. Конечно, все зависит от нас, от контроля за подрядчиком и за сроками выполнения работ. Но идем мы именно к такому уровню», — рассказала Оксана Ероханова, глава Сергиево-Посадского городского округа.