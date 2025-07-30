Глава Сергиево-Посадского округа проверила готовность нового дома в Краснозаводске

Более 600 человек с нетерпением ждут переселения из аварийного жилья в дом на Театральной улице. Строительство и внутренняя отделка почти доделаны — остаются только небольшие штрихи.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и представители администрации проверили готовность многоквартирного дома к приему новоселов.

В доме предусмотрена удобная планировка квартир, в том числе и для жильцов с особенностями здоровья. В подъездах есть специальное помещение, где технический персонал может переодеться, набрать воду, сложить инструменты. Уже на следующей неделе будущие жильцы смогут посмотреть свои квартиры, открыть горячую, холодную воду, проверить качество стеклопакетов и потолков.

Во дворе уже установлены детские площадки, тренажеры, организованы места для отдыха.

«Атмосфера очень уютная», — отметила Оксана Ероханова.