Глава Сергиева Посада проверила работу резидентов индустриального парка «М-8»

Компания «Намера» одна из Первых в Московской области получила землю по льготной программе за один рубль. В рамках проекта по импортозамещению предприятие возводит цех по выпуску строительной химии на полимерной и минеральной основах. Первую партию планируют отправить потребителям в первом квартале 2026 года. На заводе 50 сотрудников проходят обучение, чтобы изготавливать гидроизоляцию, антикоррозионную защиту металла, добавки в бетон и клей.

Помимо этого, в индустриальном парке возводят еще два предприятия. «Ломмарт Интеграция» специализируется на производстве звукового оборудования, записывающих устройств и электроакустических систем, а «Алюминий групп СП» — на слитках из вторичного алюминия. На предприятиях будут работать около 100 человек. Цеха сдадут в эксплуатацию в конце 2027, начале 2028 года.