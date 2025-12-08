Глава Сергиева Посада проверила работу резидентов индустриального парка «М-8»
В Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа развивают вторую очередь индустриального парка «М-8». Часть компаний возводят цеха, а остальные уже запустили производство. Глава муниципалитета Оксана Ероханова и начальник управления инвестиций Евгений Андрианов проверили работу резидентов.
Компания «Намера» одна из Первых в Московской области получила землю по льготной программе за один рубль. В рамках проекта по импортозамещению предприятие возводит цех по выпуску строительной химии на полимерной и минеральной основах. Первую партию планируют отправить потребителям в первом квартале 2026 года. На заводе 50 сотрудников проходят обучение, чтобы изготавливать гидроизоляцию, антикоррозионную защиту металла, добавки в бетон и клей.
Помимо этого, в индустриальном парке возводят еще два предприятия. «Ломмарт Интеграция» специализируется на производстве звукового оборудования, записывающих устройств и электроакустических систем, а «Алюминий групп СП» — на слитках из вторичного алюминия. На предприятиях будут работать около 100 человек. Цеха сдадут в эксплуатацию в конце 2027, начале 2028 года.
«Мы ушли от того, что раньше у нас было „купи — продай“. Теперь идет производство, и нам очень приятно, что про нас уже говорят как о сельскохозяйственном округе, а теперь еще говорят, что у нас и большие производства, потому что только в настоящее время уже развиваются три технопарка. Предприниматели и производственники готовы налаживать инфраструктуру, чтобы люди от места жительства могли доехать до производственных площадок, это хорошо. Это налоги, это рабочие места, это развитие наших территорий», — прокомментировала Оксана Ероханова, глава Сергиево-Посадского городского округа.
Предприниматели рассказала Оксане Ерохановой про сложности в работе. Это касается электрификации, газификации, водоснабжения предприятий, а также прокладки подъездных дорог. Профильные заместители проработают эти вопросы.