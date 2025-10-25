Глава Сергиева Посада проверила подключение теплотрассы к областной больнице

Вместе с руководителем муниципалитета Оксаной Ерохановой в проверке приняли участие профильный заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Гужва и начальник Хотьковского территориального управления Наталья Фокина. Комиссия осмотрела, как продвигаются работы по подключению теплотрассы к Московской областной психиатрической больнице № 5.

Специалисты обновили около 1,4 километров труб на изношенном участке. Коммуникации 1970 года поменяли на современные, оснащенные пенополиуретановой теплоизоляцией и системой дистанционного контроля. По плану работы должны были завершить раньше. Но свои коррективы внесли погода и сбой в поставке материалов.

Запустить теплотрассу планируют уже завтра. После всех испытаний системы специалисты займутся благоустройством территории, где проходили работы.