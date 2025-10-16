Глава Сергиева Посада провела встречу с жителями поселка Скоропусковский

Очередной прием в выездном формате администрация муниципалитета провела в поселке Скоропусковский. На вопросы, волнующие жителей, отвечала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, ее заместители и профильные специалисты.

Основными темами обращений стали жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и состояние дорог. Достаточно много вопросов поступило по оформлению земельных участков.

Оксана Ероханова отметила, что отопительный сезон в Скоропусковском начался по графику. «С вопросом отопления жители к нам не обращались. И в целом обстановка в округе по данной тематике стабилизировалась. Есть точечные адреса, где в отдельных квартирах проблемы по теплу, но это уже вопрос работы управляющей организации», — сказала руководитель муниципалитета.

Жители поинтересовались, есть ли возможность обустройства в поселке сквера для прогулок. Оксана Ероханова одобрила эту инициативу, подчеркнув, что комфортные места отдыха должны быть в каждом населенном пункте округа.