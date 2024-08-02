Готовность детского сада № 25 на Парковой улице в Щелкове достигла 65%

Продолжается капремонт детского сада № 25 «Малыш» на Парковой улице в Щелкове. Строительная готовность объекта достигла 65%.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков побывал на стройплощадке. Он отметил, что график работ пришлось сдвинуть из-за возникшей необходимости в замене перекрытий между этажами. Это было затратно, но необходимо для безопасности воспитанников.

«Сейчас увеличиваем количество рабочих — на объекте уже 57 человек, в ближайшие дни планируем вывести 70», — рассказал Булгаков.

В детском саду устанавливают окна, системы отопления и другие инженерные сети. Завершаются работы на фасаде и кровле, также обустраивают пожарные выходы со второго этажа.

С 10 августа подрядчики займутся благоустройством территории детского сада. Там заменят бордюры и асфальт, поставят новые лавочки, песочницы, игровые домики, горки и веранды.

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