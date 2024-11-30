Глава Щелкова Андрей Булгаков провел встречу с администрацией Фрязина

Во Фрязинском лесопарке, занимающем более 21 гектара, состоялась встреча в рамках межмуниципального сотрудничества. На мероприятии представители муниципалитетов обменялись опытом по уходу за благоустроенными территориями и обсудили подготовку к новогодним праздникам.

В ходе встречи поднимались вопросы организации массовых мероприятий, работы торговых точек, где жители и гости могут приобрести, например, горячие напитки для прогулок. Также была рассмотрена лыжная трасса, созданная по периметру парка, и запуск проката лыж, который начнет работать с 10 декабря. Особое внимание уделили вопросам уборки территории и очистки от снега.

Андрей Булгаков также пообщался с местными жителями, которые выразили благодарность за благоустройство зоны вокруг Барских прудов. Они отметили, что новая лесопарковая зона стала популярным местом отдыха как для жителей Фрязино, так и для гостей из соседних округов.

Булгаков подчеркнул, что благодаря поддержке губернатора во Фрязино удалось создать современную экологически чистую зону отдыха. В следующем году планируется благоустройство аналогичной территории за улицей Неделина, а также реконструкция Щелковского парка.

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