Глава Щелкова проверил строительство котельной в поселке Фряново

Строительство новой блочно-модульной котельной, которая станет одной из самых мощных в городском округе, подходит к завершению. Руководитель муниципалитета Андрей Булгаков побывал на объекте и проинспектировал ход работ.

Готовность котельной мощностью 16 мегаватт составляет 95%. Специалисты уже залили фундамент под дымовую трубу, смонтировали блоки котельной и саму трубу. Проложены внутриплощадочные сети газоснабжения, выполнен монтаж электрокабеля от трансформаторной подстанции до распределительного устройства.

На стройплощадке работают 15 специалистов и две единицы техники. Сейчас ведутся подготовительные работы к запуску оборудования.

Андрей Булгаков отметил, что котельная очень важна для обеспечения надежного и стабильного теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений. Проект, объем финансирования которого составляет 339,5 миллиона рублей, реализуется в рамках государственной программы и позволит существенно повысить энергетическую устойчивость муниципалитета. Завершить работы и запустить котельную планируют до конца октября текущего года.