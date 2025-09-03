Глава Щелкова проверил строительство бассейна в поселке Монино

Объект станет одним из ключевых спортивных центров городского округа. Руководитель муниципалитета Андрей Булгаков побывал на стройплощадке с инспекцией.

Строительная готовность объекта составляет 22%. Там ежедневно работают более 40 специалистов и три единицы техники. Уже возведены стены и перегородки, идет монтаж конструкций вокруг чаши бассейна.

Площадь современного плавательного бассейна в поселке городского типа Монино составит более 2,4 тысячи квадратных метров. В здании разместятся бассейн на шесть дорожек, зал сухого плавания, помещения для администрации и охраны, медицинский кабинет и раздевалки. На окружающей территории обустроят зеленую зону со скамейками, тротуары, проезд и парковку.

Андрей Булгаков подчеркнул, что этот спортивный комплекс имеет особое значение для жителей поселка.

«Когда-то здесь занимались герои нашей страны. Мы возвращаем этой локации жизнь и создаем современное пространство для здоровья и развития», — сказал глава Щелкова. Он выразил уверенность, что новый бассейн станет центром притяжения для тысяч людей.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.