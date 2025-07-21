Глава Щелкова проверил содержание территорий в микрорайоне Жегалово

Руководитель муниципалитета Андрей Булгаков проверил ряд адресов, по которым поступали обращения от жителей микрорайона. Особое внимание уделялось одной из самых актуальных сезонных тем — покосу травы.

Одной из таких территорий, которую осмотрел глава городского округа, стал въезд в город через жегаловский тоннель. Там обнаружили высокие заросли травы и мусор рядом с торговыми объектами. Андрей Булгаков дал собственникам торговых точек сутки на приведение в порядок этого участка.

Глава Щелкова также рассказал, что профильные службы округа увеличат количество обходов территории, акцентируя внимание на проблемных участках. Это позволит работать на опережение и устранять многие моменты до появления обращений от жителей.

«Если у вас в микрорайоне есть подобные — прошу указать локацию в комментариях. Оперативно исправим», — обратился к жителям Андрей Булгаков.