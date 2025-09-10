Глава Щелкова проверил ремонт котельной № 29

Капитальное обновление одного из объектов жилищно-коммунальной системы проходит в Щелкове. Накануне глава городского округа Андрей Булгаков проинспектировал ход работ.

Котельная № 29 обеспечивает теплом 24 многоквартирных дома и три социальных учреждения. Всего ресурсом пользуются более двух тысяч жителей.

Специалисты уже установили здесь два котла мощностью по 10 МВт и один котел на четыре МВт. Сейчас они обвязывают насосное оборудование и монтируют горелки.

Строительная готовность объектов превысила 39%. На площадке работают 25 специалистов и спецтехника.

«Котельная № 29 имеет стратегическое значение для округа, от ее бесперебойной работы зависит комфорт и безопасность жителей. Запуск объекта запланирован на 1 октября, чтобы к отопительному сезону он вышел на полную мощность», — добавил Андрей Булгаков.

Все работы должны завершить до начала отопительного сезона.