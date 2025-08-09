Глава Щелкова проверил ремонт детского сада «Росинка»

В Щелкове обновляют одно из старейших дошкольных учреждений. Сейчас строительная готовность его превысила 53%.

Ход капитального ремонта оценил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Работы здесь начались в феврале.

Строители сделали стяжку пола, установили новые оконные конструкции и отштукатурили стены. Сейчас они занимаются кровельными и фасадными работами, монтируют инженерные сети, укладывают плитку и устанавливают подвесные потолки.

«Благодаря умным инженерным решениям мы увеличили площадь сада — террасу превратили в полноценное помещение. Появились серверная, электрощитовая, локация для лечебной физкультуры и закаливающих мероприятий», — отметил Андрей Булгаков.

После ремонта здесь будут обучать 138 детей от трех до семи лет. Здесь разместят шесть групповых комнат, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, процедурную и пищеблок. Сдать объект должны ко 2 декабря, но работы планируют закончить раньше срока.