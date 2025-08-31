Глава Щелкова проверил капремонт школы № 24

Готовность к новому учебному году недавно отремонтированной школы имени С. А. Красовского проверили в Щелкове. Участие в приемке приняли глава муниципалитета Андрей Булгаков и родители учеников.

В рамках капремонта на первом этаже привели в порядок фойе и раздевалки, классы начальной школы, мастерскую для мальчиков, обеденный зал и пищеблок, а также актовый зал. Новые кабинеты обустроили на втором этаже. Здесь будут обучать технологии, физике, химии и информатике.

Также специалисты оборудовали просторный физкультурный зал с раздевалками. Медицинский блок разделили на два кабинета — процедурный и кабинет врача.

«Важные изменения коснулись инженерных систем. Построена новая бойлерная, а элеваторный узел вынесен из раздевалки. В учреждении наконец-то есть горячая вода», — отметил Андрей Булгаков.