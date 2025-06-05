Глава Щелкова проверил капремонт подъездов домов в микрорайоне Чкаловский

Ремонт подъездов многоквартирных домов продолжается в Щелкове. Накануне в приемке работ поучаствовал глава городского округа Андрей Булкагов.

Осмотр провели в доме № 16 на улице Ленина в микрорайоне Чкаловский. Участие в нем также приняли активные жители.

Ранее специалисты оштукатурили и покрасили в подъездах дома стены. Также они заменили отопительную систему, установили новые светильники — теперь они оснащены датчиками движения.

В подъездах появились пластиковые окна, также рабочие обновили цвет входной группы и плитку в холле.

По словам старшей по дому, все работы сотрудники управляющей компании дома выполнили качественно, замечаний к ним не было.

Отметим, что всего в городском округе Щелково в этом году должны отремонтировать 74 подъезда многоквартирных домов. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.