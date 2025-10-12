Глава Щелкова проверил качество модернизации водонасосной станции № 6

Сооружение снабжает водой микрорайоны Богородский, Верхнее Потапово, жилой комплекс «Солнечная долина» и Фряновское шоссе. Помимо этого, объект обеспечивает ресурсом 44 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и более сотни частных домов.

Модернизацию станции выполнили более чем на 80%. Специалисты установили колонны перекрытия, цоколь и систему обезжелезивания. Помимо этого, они пробурили и оборудовали две скважины. Сейчас рабочие монтируют панели, устанавливают пожарную лестницу, выполняют обвязку систем обратного осмоса и готовят площадки под павильон новой скважины.

«Это очень важный вопрос, который мы решаем для будущего комфорта тысяч наших жителей. После реконструкции станция будет работать в автоматическом режиме, обеспечивая стабильное давление и подавая качественную воду без перебоев», — отметил руководитель муниципалитета.