Глава Щелкова проверил ход ремонта подъездов в микрорайоне Чкаловском

Более 60 подъездов отремонтируют в Щелкове в этом году. Накануне комиссия проверила ход обновлений таких объектов в микрорайоне Чкаловском.

Обход домов провели глава городского округа Щелково Андрей Булгаков и активные жители микрорайона. В ряде подъездов ремонт уже завершен, в части работы еще идут.

К примеру, в доме № 30 на Институтской улице обновили козырек, тамбур, двери, стены и потолки, почтовые ящики.

«Зашел и в 28-й дом, где недавно был пожар. На сегодняшний день в подъезде заменили окна, расчистили и загрунтовали стены. До середины октября планируется полностью привести все в порядок», — прокомментировал Андрей Булгаков.

Отметим, что в этом году ремонты еще в 43-х подъездах округа пройдут благодаря государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

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