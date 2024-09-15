Глава Щелкова проверил ход дооснащения котельной в микрорайоне Чкаловский
Новое оборудование появится в котельной в микрорайоне Чкаловский в Щелкове. Ход работ по дооснащению объекта к новому отопительному сезону проверил глава муниципалитета.
Специалисты обновляют вакуумный деаэратор, оборудование химводоподготовки, насосное и теплообменное оборудование. Также они меняют трансформаторы на подстанциях. Осмотрел котельную глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
«Прошлой зимой в длительные и сильные морозы здесь были жалобы на сниженную температуру в квартирах. По инвестпрограмме предусмотрели установку нового котла, что даст бóльшую мощность», — прокомментировал Андрей Булгаков.
На центральных тепловых пунктах также меняют теплообменники и насосное оборудование. Полностью работы должны закончить к старту отопительного сезона.
Отметим, что котельная работает на 126 объектов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».