Глава Щелкова проверил готовность коммунальной техники к зиме

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил готовность техники, персонала и противогололедных материалов к зимнему содержанию парков. Данными работами будет заниматься «Дирекция парков».

В штате учреждения функционирует 42 сотрудника, в том числе 17 дворников и два тракториста, что превышает норматив. Также в содержании будет задействовано 10 единиц техники: трактора, мини-погрузчик, снегоуборочные машины.

Кроме того, в наличии более 140 единиц ручного инвентаря: лопаты, скребки, ледорубы. Сформированный запас противогололедных материалов составляет 20 кубометров гранитной крошки.