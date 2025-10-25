Глава Щелкова проверил готовность коммунальной техники к зиме
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил готовность техники, персонала и противогололедных материалов к зимнему содержанию парков. Данными работами будет заниматься «Дирекция парков».
В штате учреждения функционирует 42 сотрудника, в том числе 17 дворников и два тракториста, что превышает норматив. Также в содержании будет задействовано 10 единиц техники: трактора, мини-погрузчик, снегоуборочные машины.
Кроме того, в наличии более 140 единиц ручного инвентаря: лопаты, скребки, ледорубы. Сформированный запас противогололедных материалов составляет 20 кубометров гранитной крошки.
«Комфорт и безопасность во время прогулок в парках обеспечим в полном объеме», — заключил по итогам проверки Андрей Булгаков.
Отметим, в зону ответственности учреждения входят Центральный парк культуры и отдыха, парк Детский городок и парк в Монино.