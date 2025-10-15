Глава Щелкова проверил благоустройство сквера у молодежного центра

Работы по приведению в порядок общественного пространства возле центра «Навигатор» близятся к завершению. Руководитель муниципалитета Андрей Булгаков побывал на объекте и оценил качество благоустройства.

Специалисты уже обустроили перехватывающую парковку площадью более 2 тысяч квадратных метров. Теперь жители микрорайонов Финский и Богородский смогут оставлять там машины и ходить до станции по безопасному маршруту с тротуарами и освещением.

Кроме того, в сквере отремонтировали проезд, установили мостики, качели, скамейки и урны. На тротуарах уложили 1257 квадратных метров плитки и 331 — асфальтового покрытия. Проведено масштабное озеленение: высажены липы, клены, декоративные кустарники, сделан газон.

«Сквер у „Навигатора“ теперь не просто прогулочная зона, а важный элемент городской инфраструктуры. Уже видно, что здесь объединились визуальная привлекательность и функциональность», — отметил Андрей Булгаков.