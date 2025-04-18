Глава Щелкова провел встречу с сотрудниками производства трубопроводов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щелково

Встреча в формате выездной администрации прошла на предприятии «Трубопроводные системы и технологии» в Щелкове. Участниками стали 40 сотрудников компании.

На вопросы работников ответил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Большинство обращений касались тем благоустройства, состояния спортивных объектов, дорожного ремонта и работы управляющих компаний.

К примеру, одна из сотрудниц пожаловалась на плохое состояние дороги на улице Свердлова. Глава муниципалитета отметил, что участок уже включили в план ремонта на этот год.

Другая жительница округа попросила помочь с ремонтом подъезда дома № 23 на улице 8 Марта. Работы начнут в конце апреля и проведут в течение двух месяцев.

Еще одна сотрудница предприятия обратилась с просьбой удалить аварийное дерево у Детской музыкальной школы. Обследование там проведут до конца апреля.

«Благодарю сотрудников предприятия — наших жителей — за конструктивный диалог и командную работу на результат», — отметил Андрей Булгаков.