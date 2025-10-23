Глава Щелкова провел совещание по вопросам модернизации объектов ЖКХ

По словам Андрея Булгакова, в 2025 году в Щелкове завершено 14 проектов по капитальному ремонту и строительству объектов теплоснабжения, которые реализованы в рамках государственной программы. Работы в котельной № 29 и блочно-модульной котельной мощностью 12 Мегаватт приближаются к финишу.

Теплом обеспечены все дома и социальные объекты городского округа. Однако жители улицы Беляева обратились с проблемой, которую обсудили на совещании. «Из-за нехватки холодной воды, поступающей на котельную в час высокого водоразбора, есть просадки в работе. Решаем вопрос комплексно: уже заменили задвижку, обновляем пластины на теплообменнике и проводим ревизию насосного оборудования», — рассказал Андрей Булгаков.

Также обсуждались вопросы ремонта дорог и модернизации объектов образования. Глава Щелкова отметил, что за пять проведен колоссальный объем работ — текущие и капитальные ремонты, строительство стадионов, обновление детских садов. «Сбавлять темп не планируем», — подчеркнул Андрей Булгаков.