Глава Щелкова провел прием жителей совместно с депутатом Госдумы Аллой Поляковой

Андрей Булгаков отметил, что такие встречи дают возможность оперативно и четко, в команде, проработать любой вопрос.

В ходе встречи были подняты разные темы, среди которых — восстановление тротуара у школы № 12 на улице Жуковского, а также установка знаков, замена кнопки светофора и рассмотрение установки искусственной дорожной неровности между микрорайонами Богородский и Финский. Оба вопроса будут проработаны до конца сентября.

Также жители обратились с просьбой о ремонте дороги в микрорайоне Чкаловский. Данный объект будет включен в план на следующий год.

Обсудили установку новой детской площадки в 1-м Советском переулке. По данному адресу также будет запланировано внесение в план комплексного благоустройства территорий на 2026 год. Также стало известно, что до 15 октября будет решен вопрос с ремонтом подъезда № 8 по улице Центральная, 9.

«Спасибо жителям за сигналы, доверие и активное участие в переменах округа», — отметил глава округа по итогам встречи.