Глава Щелкова поучаствовал в съезде Совета муниципалитетов Подмосковья

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Глава Щелкова Андрей Булгаков принял участие в Съезде Совета муниципальных образований Подмосковья. На заседании подвели итоги за три года.

Совет муниципалитетов — платформа для конструктивного диалога и эффективных управленческих решений. В основе деятельности Совета лежит принцип сотрудничества и обмена ключевыми достижениями с коллегами, в том числе из других регионов Российской Федерации.

Ассоциация основана в 2006 году. В этом ей исполнилось 18 лет. Сегодня в Совете состоят 57 городских округов Московской области. Андрей Булгаков вошел в президиум Совета, который принимает ключевые решения.

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково
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Совет глав делится опытом и наработками с представителями Донецкой Народной Республики. Проект «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень» работает в Подмосковье под руководством вице-губернатора Марии Нагорной. В рамках программы главы нового региона прошли обучение на образовательной площадке Московской области, посетили муниципалитеты и предприятия, познакомились с работой Центра управления регионом. Инициатива направлена на повышение управленческих компетенций и интеграцию присоединенных субъектов в политическое пространство России.

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