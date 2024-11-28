Глава Щелкова поучаствовал в съезде Совета муниципалитетов Подмосковья

Глава Щелкова Андрей Булгаков принял участие в Съезде Совета муниципальных образований Подмосковья. На заседании подвели итоги за три года.

Совет муниципалитетов — платформа для конструктивного диалога и эффективных управленческих решений. В основе деятельности Совета лежит принцип сотрудничества и обмена ключевыми достижениями с коллегами, в том числе из других регионов Российской Федерации.

Ассоциация основана в 2006 году. В этом ей исполнилось 18 лет. Сегодня в Совете состоят 57 городских округов Московской области. Андрей Булгаков вошел в президиум Совета, который принимает ключевые решения.