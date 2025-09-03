Глава Щелкова посетил обновленную школу № 21 в деревне Серково

В образовательном учреждении перед началом нового учебного года был проведен капитальный ремонт. Изменения оценил глава городского округа Андрей Булгаков вместе с участником специальной военной операции Антоном Филимоновым и родителями учеников.

В День знаний Андрей Булгаков осмотрел кабинеты начальной школы и информатики, спортивный зал, медицинский кабинет и новый пищеблок школы № 21.

«Это современные, удобные и безопасные пространства, где предусмотрено все, что нужно ребятам для высоких результатов», — отметил руководитель муниципалитета.

Андрей Булгаков также пообщался с участниками организации «Движение первых». Он пожелал школьникам, чтобы этот учебный год стал для них временем открытий и новых побед, а педагоги гордились своими воспитанниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе открыли 26 новых школ и 15 детских садов. Еще более 70 образовательных учреждений капитально отремонтировали. До конца года двери откроют еще шесть организаций. В каждой из них создадут современные и комфортные условия для учебы.