Глава Щелкова подвел итоги учебного года

Традиционное совещание прошло в администрации Щелкова. На нем глава городского округа Андрей Булгаков озвучил результаты прошедшего учебного года.

Так, Щелково стал одним из лидеров Подмосковья по ключевым направлениям в сфере образования. По итогам Единого госэкзамена 30% выпускников стали высокобалльниками. Число медалистов первой и второй степени — 173 человека.

В новом учебном году в школах округа введут обновленное питание. В меню школьников появятся йогурты, фрукты, каша, блинчики, хлопья с молоком и куриный шницель. Порции при этом станут больше.

Капремонты пройдут в лицее № 14, школах № 21 и № 24, детских садах «Росинка» и «Малыш». Текущие ремонты идут в 91 образовательном учреждении.

На эти цели направили 178 миллионов рублей. 100 из них — из регионального бюджета.

Новые открытые стадионы построят в школах № 3 и № 16. Также в образовательных учреждениях округа активно внедряют технологии искусственного интеллекта.

«Мы гордимся нашими школьниками, педагогами и родителями. Будем и дальше делать все, чтобы дети учились в лучших условиях. Именно такой подход дает реальные результаты», — отметил Андрей Булгаков.